Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Segurança Pública
Análise

Veja como os policiais usam a IA para combater os golpes virtuais

O recém-criado Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos, da Polícia Civil, ganha nesta sexta-feira (15) sede própria. Agentes são treinados para rastrear criminosos que atuam à distância

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS