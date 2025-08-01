Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Criminalidade
Análise

Taxa de homicídios no RS cai para quase a metade em pouco menos de uma década

No ano passado Estado foi o quarto no país em menor número de assassinatos por 100 mil habitantes. Os dados são relatados em anuário da segurança pública

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS