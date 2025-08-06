Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Polêmica
Análise

Senador Moro critica agora aquilo que costumava fazer quando era juiz

Ex-magistrado paranaense, que determinou encarceramento de centenas de suspeitos não-condenados durante a Operação Lava-Jato, considera injusta a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro porque ela ocorreu sem julgamento

