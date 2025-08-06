Senador Moro critica agora aquilo que costumava fazer quando era juiz

Sergio Moro (à esquerda) e Jair Bolsonaro (à direita) Marcos Corrêa / Palácio do Planalto / Palácio do Planalto

O senador Sergio Moro (União-PR) condena agora aquilo que o tornou célebre: prisão sem julgamento de pessoas suspeitas de cometerem crimes. Quando era juiz federal, no Paraná, ele ordenou o encarceramento de centenas de pessoas investigadas pela Operação Lava-Jato, a maior ação anti-corrupção já realizada no Brasil. Agora parlamentar, o ex-magistrado disparou terça-feira (5) um tuíte no qual critica a prisão domiciliar imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Não é possível concordar com a imposição de prisão domiciliar e censura a Bolsonaro que sequer foi julgado", disse Moro, em postagem no X.

Eu estou entre aqueles que acredita que a Lava-Jato teve muitos méritos e realmente desvendou conluios poderosos entre políticos, servidores públicos e servidores da Petrobras. Falando apenas na parte técnica e não de política: a operação, desencadeada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público Federal (MPF), com apoio decisivo do juiz Sergio Moro, resultou na prisão de centenas de pessoas entre 2014 e 2019. Um balanço feito pela PF diz que nesse período a ação anti-corrupção nas estatais (sobretudo a de petróleo) resultou em 347 prisões preventivas e 196 prisões temporárias. A maioria desses encarceramentos foi decretada por Moro e por outro colega que ganhou fama na época, o carioca Marcelo Bretas.

A notoriedade acabou levando Moro a largar a magistratura para se tornar ministro da Justiça de...Jair Bolsonaro. Só que, em meio a divergências com o então presidente, Moro pediu demissão. A ruptura durou pouco e em 2022 os dois já estavam unidos, novamente, contra a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acabou virando presidente.



