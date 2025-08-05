Sai a sequência do livro que é um faroeste gaúcho e fronteiriço 

Gosta de faroeste? Então não precisa ir aos Estados Unidos e nem acessar a última produção cinematográfica hollywoodiana. Chega às bancas nesta quarta-feira (6) a obra Rincão do Inferno, segundo volume de uma trilogia de Amilton "Tom" Belmonte sobre a saga de uma família gaúcha fraturada por disputas sangrentas. O texto equivale a uma peregrinação pelo Velho Oeste - não o norte-americano, mas aquele das pradarias infindáveis da fronteira gaúcha com os países do Prata.
Este romance policial de estrada se passa naquela região de beleza natural e simbologia única, mas de vazio existencial para os personagens de Rincão do Inferno. Como define Belmonte, é um enredo de rupturas emocionais marcadas na pele e na alma.
Belmonte atuou por anos no jornalismo gaúcho, como repórter de polícia, de onde tira a matéria-prima para seus romances. Ele vive hoje na costa sul catarinense, mas jamais esquece as raízes (ele próprio é fronteiriço e vivenciou tragédias em família). Escreve com naturalidade e propriedade, em ritmo frenético.
Rincão do Inferno é a esperada continuação do livro de estreia do autor, Círculo de Sangue (Carta Editora, 2023, 192 p.). Com 244 páginas, arte de capa do artista gráfico Éverson Godinho e texto de orelha do escritor e cineasta Boca Migotto, a obra disseca uma família estraçalhada, os Silveira. Uma saga marcada por tiros, perseguições e uma vendeta com pitadas também sobrenaturais.
É um roteiro de filme pronto, como se Quentin Tarantino e Guy Ritchie se encontrassem no Pampa. Nas palavras do cineasta Migotto: “De maneira crua e por vezes sutil, a narrativa é conduzida a divãs e encruzilhadas emocionais, mostrando que os limites entre a sensatez e a loucura são tênues e o estopim para as sombras das personagens são a mágoa, o rancor e o orgulho. Rincão do Inferno está ambientado na Porto Alegre do início do século, na fria Zurique e nas fronteiriças São Borja, Itaqui e Bagé – onde está situada a belíssima localidade do Rincão do Inferno, além da uruguaia Aceguá. E é nesse rincão longínquo e distante que habita cada personagem, nessa fronteira caudilhesca e cenário de guerras seculares do Brasil e do Rio Grande do Sul, que o autor constrói as batalhas espirituais das personagens, envoltas numa ancestralidade e natureza humana de controle e confronto. Um texto que destila talento em cada linha".
Ah, e Belmonte já está nos preparativos do terceiro e último volume da trilogia. Hollywood que se cuide.
O que: Rincão do Inferno, segundo livro da trilogia Círculo de Sangue
Autor: Tom Belmonte
Edição: Carta Editora, 2025, 244 páginas
Lançamento: 6 de agosto, quarta-feira, em Porto Alegre. No Espaço Amelie (Rua Vieira de Castro, 439 – Santana), a partir das 18h30
Canja sonora especial: Márcio Petracco (@brazilgrass_)