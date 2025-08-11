Quem é o último gaúcho condenado no STF a mais de 13 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado

Manifestantes depredaram prédios públicos em Brasília Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) acaba de condenar o último dos oito réus gaúchos que respondiam por tentativa de golpe de Estado e outros crimes graves desencadeados em 8 de janeiro de 2023, durante um badernaço em Brasília. O sentenciado, a 13 anos e seis meses de prisão, é Luiz Gustavo Lima Carvalho, morador de Caxias do Sul que saiu de sua cidade em ônibus até o Distrito Federal, para um protesto contra a derrota de Jair Bolsonaro (PL) na campanha a presidente da República. A manifestação virou tumulto, que resultou na depredação das sedes dos Três Poderes por uma multidão enfurecida.

Naquele 8 de janeiro, 105 gaúchos foram presos em flagrante por participação na invasão de prédios públicos ou por estarem em acampamentos incitando as Forças Armadas a darem um golpe de Estado. Desses, 102 viraram réus. A imensa maioria deles foi preso no acampamento e, por não terem sido flagrados nos locais invadidos e depredados, acabaram acusados de incitar os militares a cometerem crimes e associação criminosa. Isso resulta em penas de até dois anos de prisão, que podem ser substituídas por prestação de serviços comunitários e uso de tornozeleira, por exemplo.

Já um grupo de oito réus gaúchos foi acusado de crimes graves, como tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de associação criminosa armada, dano qualificado e depredação do patrimônio público. São os que foram presos em flagrante dentro do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e da sede do STF, durante o badernaço ou que foram reconhecidos em filmagens do tumulto.

Todos os oito foram condenados a penas que variam de 13 anos a 17 anos de reclusão. O último dessa leva é o caxiense Luiz Gustavo Lima Carvalho, sentenciado pelo STF num grupo de 119 réus submetido a julgamento virtual entre junho e agosto deste ano. Ele está num grupo de 41 que foram condenados por envolvimento na invasão de prédios públicos.

Vigilante de profissão, Carvalho (conforme o processo judicial) teria ajudado financeiramente a custear o aluguel de um ônibus que saiu de Caxias do Sul em 7 de janeiro de 2023 para os protestos em Brasília. Ele foi junto e chegou na Capital Federal na tarde do dia 8, tendo em seguida participado da invasão de prédios públicos. Conforme relatório da PF, "foi flagrado circulando pelos corredores do Palácio do Planalto enquanto o prédio era depredado, trajando camiseta camuflada, chapéu marrom e utilizando uma bandeira do Brasil amarrada ao pescoço". Ele também utilizava bombachas, descreve o inquérito.

O relatório diz que Carvalho "participou ativamente e concorreu, com os demais agentes, para a destruição dos móveis que ali se encontravam, conforme se infere do Laudo de Perícia Criminal Federal de Registros de Áudio e Imagens (Laudo nº 662/2023-INC/DITEC/PF) _ que identificou o denunciado por meio do Exame de Comparação Facial" com as imagens dos flagrantes de baderna.

Luiz Gustavo Carvalho foi preso pela PM no acampamento dos manifestantes (situado em frente ao QG do Exército) e ficou dois meses trancafiado no Presídio da Papuda (em Brasília). Acabou libertado em 10 de março de 2023, sob condição de usar tornozeleira eletrônica e ter de se limitar a permanecer em Caxias do Sul, onde residia. Moveu recursos contra a decisão do STF que o tornou réu, mas teve todos negados.

A defesa de Carvalho nega que ele tenha participado de depredações. Ela pode ingressar com recurso contra a sentença (embargos declaratórios e embargos infringentes), já que a condenação não teve votação unânime entre ministros do STF. Isso pode resultar em diminuição da pena, embora esse tipo de decisão não tenha ainda prosperado nos julgamentos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.







