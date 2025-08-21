Por que Bolsonaro corre agora risco maior de ir para um presídio

Eduardo Bolsonaro (de preto), Silas Malafaia (ao centro) e Jair Bolsonaro (à direita) TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO CONTEÚDO

Jair Bolsonaro nunca esteve tão perto de ir para um presídio. Como o leitor já deve estar ciente, no celular do ex-presidente foi localizado um rascunho de um pedido de asilo ao presidente argentino, Javier Milei. Além disso, conforme investigação da Polícia Federal, ele combinou estratégias para burlar as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Isso teria ficado claro em diversas mensagens trocadas com o filho Eduardo (deputado federal licenciado, que está morando nos Estados Unidos) e com o pastor bolsonarista Silas Malafaia.

Conforme a PF, Bolsonaro efetivamente enviou diversos vídeos em linhas de transmissão de WhatsApp, descumprindo medidas cautelares para não se comunicar publicamente.

"Você não tem de ter medo de Alexandre de Moraes, envia os vídeos que lhe passei", recitou Malafaia a Bolsonaro.

Os dois acabaram indiciados pela Polícia Federal (PF), na quarta-feira (20), por interferir na ação penal e coação no curso do processo que investiga tentativa de golpe de Estado em 2022. É apenas mais um indiciamento do ex-presidente, o quarto desde que deixou o cargo. Os outros são por fraude no cartão de vacina, tentativa de vender joias pertencentes à Presidência da República e tentativa de golpe de Estado. O caso do cartão de vacinação forjado foi arquivado pelo STF por falta de provas.

Mas por que Bolsonaro está mais perto da cadeia? Não é por apoiar as sanções comerciais dos Estados Unidos ao Brasil (objeto desse inquérito da PF fechado agora) e nem por falar mal de Moraes. Isso não justificaria uma prisão preventiva. O que pode levar o ex-presidente a sair da prisão domiciliar para um presídio é o risco de fuga e a tentativa de interferir na ação penal. As duas suspeitas, em termos técnicos, poderiam justificar (em tese) colocar alguém sob regime fechado.

Num dos celulares do ex-presidente foi encontrado um arquivo de texto no formato chamado "Carta JAIR MESSIAS BOLSONARO.docx", com uma carta que deveria ser endereçada ao presidente argentino Javier Mieli. No texto, Bolsonaro diz: "De início, devo dizer que sou, em meu país de origem, perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos. No âmbito de tal perseguição, recentemente, fui alvo de diversas medidas cautelares. Para decretação de tais medidas foram mencionados os delitos dos Arts. 359-I e 359-M do Código Penal brasileiro".

Não há notícia de que a carta tenha sido efetivamente enviada. Tudo indica que Bolsonaro já cogitou asilo em outros países, além da Argentina. Em fevereiro de 2024, ele passou duas noites na Embaixada da Hungria, em Brasília, conforme mostram vídeos obtidos pela PF. Isso foi logo após uma ação de busca e apreensão realizada por policiais em sua residência. É bom lembrar que o ex-presidente visitou em 2022 o primeiro-ministro da Hungria, o ultradireitista Viktor Orban, a quem chamou de "meu irmão". Os dois se reencontraram em 2023 na Argentina, na posse de Javier Milei.

Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa de Bolsonaro explicar os descumprimentos de cautelares e o comprovado risco de fuga. O advogado Paulo Cunha Bueno usou explicação previsível e já antecipou, à GloboNews, sua manifestação: disse que o pedido de asilo foi uma sugestão, descartada pelo ex-presidente.

A rigor, Moraes poderia alegar que o conjunto de fatos caracteriza risco de fuga ou de andamento do processo penal. Caso optasse por decretar a prisão preventiva de Bolsonaro, o ex-presidente (como capitão da reserva do Exército) poderia ser levado para um quartel. O Comando Militar do Planalto chegou a estudar locais que poderiam abrigar possíveis celas para o ex-presidente. Outra opção é a ala dos vulneráveis da Papuda, local destinado a presos ilustres ou que sofrem algum tipo de ameaça. Lá ficaram, por exemplo, políticos envolvidos no escândalo do mensalão. A terceira opção seria uma cela da Polícia Federal, como aconteceu com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por 580 dias no âmbito da Operação Lava-Jato.