Pela primeira vez Ucrânia admite hipótese de ceder território à Rússia

Volodimir Zelensky (à direita) homenageia mortos no conflito UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Um passo histórico - embora controverso - pode ter sido dado neste domingo (17) para pôr fim à mais sangrenta guerra na Europa em décadas. O presidente ucraniano Volodimir Zelensky disse que pode aceitar discutir a entrega de partes do território da Ucrânia à Rússia como negociação, desde que isso seja discutido pessoalmente por ele com o líder russo Vladimir Putin.

A brecha aberta por Zelensky foi após encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas. É a primeira vez que o governo ucraniano admite essa hipótese, desde que os russos invadiram a Ucrânia, em fevereiro de 2022. Centenas de milhares de pessoas dos dois lados perderam a vida nesses três anos e meio de guerra.

Conforme o jornal britânico The Telegraph, as palavras de Zelensky foram: "Como a questão territorial é tão importante, ela deve ser discutida apenas pelos líderes da Ucrânia e da Rússia em uma reunião trilateral". Ele enfatiza que quaisquer negociações deverm se concentrar na linha de frente.

E o que é a linha de frente nesse conflito? Uma extensa área que corresponde a 20% da Ucrânia, situada no leste, na fronteira com a Rússia. Ela é composta pelas províncias de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson, além da Crimeia ocupada desde 2014 e que já está sob domínio russo desde então.

Ao que tudo indica, a Crimeia não está em discussão e já é russa, de fato. A negociação deve se dar em torno das outras quatro áreas. Lugansk já está toda sob domínio de forças pró-russas. Donetsk ainda tem 6,6 mil quilômetros quadrados sob controle do governo ucraniano. Caso Zelensky aceite retirar suas tropas dali e negociar a entrega de Zaporíjia e Kherson, em tese a maior parte das exigências russas seriam atendidas. Ficaria com 80% da Ucrânia e estancaria a sangria de gente e territórios. Afinal, grande parte da população dessa região leste é simpática aos russos, muitos têm parentes nos dois países. Seria ruim, mas não péssimo.

É o ideal? Lógico que não. Mas é o mundo real. Ainda mais depois que o presidente norte-americano Donald Trump e Putin se reuniram sem convidar Zelensky, semana passada.

Está programado um encontro de Zelensky com Trump, na segunda-feira (18) em Washington (EUA), com presença de líderes europeus. É provável que esse aceno do presidente ucraniano se transforme, após extensos debates, em proposta escrita. Desde que ele não seja mais uma vez exposto ao ridículo pelo presidente norte-americano, como ocorreu no início deste ano. Se um cessar-fogo começar a ser acertado já será um bom começo.



