Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Conflito na Europa
Análise

Pela primeira vez Ucrânia admite hipótese de ceder território à Rússia

Presidente ucraniano Volodimir Zelensky afirma que só discutirá essa concessão se for debatida por ele pessoalmente com Putin. Área a ser negociada é a atual linha de frente na guerra que já dura três anos e meio

