Paz russa significa dominar na Ucrânia território 12 vezes maior do que o anterior à guerra

O russo Vladimir Putin (esquerda) e o ucraniano Volodimir Zelensky Arte ZH / AFP

Após duas reuniões em uma semana para discutir o futuro da guerra Rússia x Ucrânia, o presidente norte-americano Donald Trump se disse otimista. Ressaltou que almeja estabelecer alguma forma de proteção aos ucranianos, mas que o fim do conflito mais sangrento na Europa em décadas só será alcançado com cedência de territórios.

"A Ucrânia ainda ficará com muito território", minimizou.

Só que a cessão territorial é toda dentro da Ucrânia, nenhum metro na Rússia. A possibilidade levantada é que os russos saiam de Sumi e Kharkiv (cidades ucranianas ocupadas por eles, ao norte) e, em troca, os ucranianos abram mão de Lugansk (hoje toda ocupada pelos russos), Donetsk (70% sob controle das tropas do dirigente russo Vladimir Putin), parte de Kherson e Zaporyzhzhya (ao sul, que num plebiscito questionado se declararam russas), e, também, a Crimeia (ainda mais ao sul e sob domínio russo desde 2014).

Resumindo: os russos sairiam de uma área de 440 quilômetros quadrados e ganhariam oficialmente o controle de 6,6 mil quilômetros quadrados da Ucrânia. Algo 12 vezes maior do que antes da guerra, iniciada em fevereiro de 2022. É um negócio da China, digo, da Rússia.

Mas existe alternativa? Trump mencionou vagamente que faz um grande esforço para evitar que morram 7 mil pessoas por semana no conflito europeu. O número está evidentemente exagerado, mas o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), um think tank em Washington, estima que 250 mil russos tenham morrido nesses três anos de guerra. O número e ucranianos mortos estaria entre 60 mil e 100 mil.

Talvez nunca venhamos a saber a extensão da matança. No auge da I Guerra Mundial, um senador pacifista norte-americano, Hiram Johnson, fez uma frase profética para defender que os norte-americanos não se engajassem no conflito mundial: "na guerra, a primeira vítima é a verdade".

Johnson não conseguiu seu intento e os norte-americanos participaram daquela guerra (e de dezenas de outras) desde então. Mas fica a lição dele: conflitos são pautados por mentiras, verdades e meias-verdades.



