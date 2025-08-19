Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Conflito na Europa
Análise

Paz russa significa dominar na Ucrânia território 12 vezes maior do que o anterior à guerra

Questão deve dominar os debates da reunião trilateral prevista para ocorrer entre governantes russo, ucraniano e mediação norte-americana. Se ela vier a acontecer

