Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Tensão em Brasília
O reforço na vigilância de Bolsonaro e o avião misterioso

PGR solicita monitoramento diuturno do ex-presidente, após apontar risco de fuga. Pedido ocorre após passagem de jato norte-americano usado por Forças Especiais, que estimulou diversas teorias da conspiração

