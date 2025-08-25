Nada de novo no front ucraniano

Recente encontro entre Zelensky (de preto) e Trump (gravata vermelha) criou expectativa até agora não confirmada ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

"Nada de novo no front" é um livro escrito pelo alemão Erich Maria Remarque a partir das suas memórias da Primeira Guerra Mundial. Narra os horrores daquele conflito a partir da estagnação nas trincheiras, marcada por esporádicos bombardeios e massacres. Poderia muito bem ter sido escrito agora, para descrever o impasse vivenciado entre Rússia e Ucrânia após dois anos e meio de batalhas, as mais sangrentas em décadas na Europa.

Até as trincheiras são similares às da Primeira Guerra Mundial. Há pouco mais de 10 dias, uma centelha de esperança para pôr fim ao confronto entre russos e ucranianos foi acesa a partir do encontro entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o dos EUA, Donald Trump. Isso foi seguido de uma segunda rodada de conversas, de Trump com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, com participação de líderes europeus. Saíram das reuniões dizendo que o próximo passo seria uma conversação trilateral, entre russos, ucranianos e norte-americanos.

Passada mais de uma semana, nada ocorreu. Não há data marcada para negociações e, pior: os bombardeios continuam diários, de lado a lado. Os ucranianos atacaram no fim de semana, com drones, uma usina nuclear russa. Os russos bombardearam nos últimos dias várias cidades da Ucrânia, inclusive com mísseis.

A única boa novidade foi a troca de 146 prisioneiros de guerra de cada lado, no domingo (24). Muito pouco, quase nada, num conflito em que centenas de milhares já morreram.

É uma derrota diplomática para Trump, que logo após o encontro com Putin anunciou que em semanas talvez ocorresse o final da guerra. Isso não aconteceu, mesmo após Zelensky ter deixado escapar que poderia negociar entrega de parte do território ucraniano para viabilizar o término do conflito.

Uma das ideias que está na mesa é congelar o território ucraniano como está agora no front: com 20% ocupado pelos russos. Só que a área seria cedida à Rússia ou a seus simpatizantes, formalmente.