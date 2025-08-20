Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Mistério desvendado
Análise

Mitos e verdades sobre o avião militar norte-americano que pousou em Porto Alegre

Seis funcionários do governo dos EUA ficaram na capital gaúcha, enquanto outros prosseguiram rumo a São Paulo e Brasília

