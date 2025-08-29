Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Tensão em Brasília
Análise

Mais de 4 mil militares e policiais mobilizados para prevenir distúrbios durante julgamento de Bolsonaro

Precaução é para evitar que se repitam depredações como em 8 de janeiro de 2023 ou rodovias trancadas, a exemplo do que ocorreu logo após o resultado das últimas eleições presidenciais

Humberto Trezzi

