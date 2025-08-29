Mais de 4 mil militares e policiais mobilizados para prevenir distúrbios durante julgamento de Bolsonaro

Segurança reforçada para evitar repetição de distúrbios como em 8 de janeiro de 2023 (foto) Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

Uma intensa mobilização policial e militar é preparada para os 12 dias que podem durar o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete acusados de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Mais de 4 mil integrantes das Forças Armadas e agentes dos aparatos de segurança pública federal e estadual vão atuar na prevenção de distúrbios, sobretudo em Brasília. Não em tempo integral, mas em momentos específicos. A palavra de ordem é evitar que voltem a ocorrer depredações como as de 8 de janeiro de 2023 ou rodovias trancadas, como aconteceu na manhã seguinte ao resultado do último pleito.

São constantes as reuniões virtuais entre integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin), conjunto de órgãos do governo federal responsável por produzir conhecimentos de inteligência que subsidiam a tomada de decisões do Estado. A coordenação é da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), com participação da Polícia Federal (PF) e informes enviados pelas polícias militares e civis dos Estados. A última conversa foi na quarta-feira (27) e, até o momento, não foram detectados indícios de planejamento de distúrbios. Existem, no entanto, diversas mobilizações políticas (de esquerda e direita) previstas para o 7 de Setembro, Dia da Independência. A maior parte do aparato de segurança vai ser concentrado nessa data, que cai em meio ao julgamento de Bolsonaro (que começa dia 2 de setembro e pode durar até o dia 12).

Para não que não ocorram surpresas como no 8 de janeiro de 2023, redes sociais de extremistas são monitoradas diuturnamente pelo Sisbin. Além disso, no 7 de setembro serão requisitados 4 mil militares federais e policiais de todos os matizes para vigilância dos desfiles e manifestações previstas. A maior parte deles em Brasília, onde a segurança será supervisionada pela 3ª Brigada de Infantaria Mecanizada do Exército, com sede em Cristalina (GO).

Já nos demais dias do julgamento, o maior esquema de segurança envolve a sede do Supremo Tribunal Federal (STF), onde os réus serão julgados. O prédio será cercado com grades móveis e o acesso, restrito a pessoas credenciadas. Mais de 30 policiais judiciários recrutados em vários Estados farão a segurança nesse perímetro interno do edifício. Do lado externo o patrulhamento será da PM do Distrito Federal, que disponibilizou Batalhões de Choque e agentes à paisana, armados. A preocupação maior é com "lobos solitários", como o catarinense Francisco Wanderley Luiz, de apelido "Tiu França, que transportou duas bombas caseiras até o STF em novembro de 2024 e se explodiu com uma delas.

Outro ponto nevrálgico é a casa de Bolsonaro, situada num condomínio de Brasília. No entorno dela, 16 agentes da PF se revezam, tanto para evitar uma possível fuga do ex-presidente quanto para prevenir distúrbios. Os policiais permanecem posicionados em turnos ininterruptos na entrada principal e nos arredores do residencial. Eles têm acesso à guarita de vigilância privada como ponto de apoio e mantêm contato direto com centrais de monitoramento da Polícia Penal e do sistema de monitoramento eletrônico que acompanha a tornozeleira de Bolsonaro.

Ordem é manter afastados grupos antagônicos

A orientação do Sisbin é manter afastados manifestantes antagônicos, sobretudo no 7 de setembro. Em Brasília, os grupos da direita (apoiadores de Jair Bolsonaro) devem se concentrar no estacionamento Ibero-Americano, em frente à Torre de TV. Já a manifestação da esquerda teve autorização para ocorrer na Praça Zumbi dos Palmares. A distância entre os dois locais é de cerca de 1,4 quilômetro e um esquema de segurança foi montado para que os dois grupos não se cruzem. A Esplanada dos Ministérios terá linhas de revista nos acessos ao público.

Em São Paulo, líderes da direita convocam um protesto intitulado "Fora Moraes" para as 15h do dia 7 de setembro, na Avenida Paulista. O pastor Silas Malafaia é um dos líderes. As pautas são a anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro, a liberdade religiosa e de expressão e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Já a esquerda vai organizar o tradicional Grito dos Excluídos, nas principais cidades do país. Em São Paulo ele acontecerá na Praça da República, a partir das 9h do dia 7 de setembro. O tema é defesa da soberania, como resposta às tarifas impostas pelos EUA.

Em Porto Alegre há previsão, até o momento, de uma concentração de bolsonaristas nas imediações do Parque Moinhos de Vento (Parcão), na tarde do dia 7.

Após o 7 de setembro, a expectativa se concentrará no dia do veredito judicial. A precaução é total para evitar confusões, sobretudo se o resultado for a condenação de Bolsonaro. O Sisbin recomendou atenção especial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para observar mobilizações de lideranças do setor de transportes. Até o momento, não há sinais de proposta de paralisar estradas, mas os policiais estão atentos e com efetivos preparados para evitar esse tipo de radicalização.



