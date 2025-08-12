Comando Militar do Sul tem novo chefe a partir desta semana

General Luís Cláudio de Mattos Basto será empossado nesta quarta-feira (13) como novo chefe do Comando Militar do Sul (CMS) Ministério do Exército / Divulgação

Nesta quarta-feira será empossado o novo chefe do Comando Militar do Sul (CMS), que comandará cerca de 30 mil militares da região Sul do Brasil. É o general de Exército Luís Cláudio de Mattos Basto, 58 anos, nascido no Rio de Janeiro. Ele vai substituir o general de Exército Hertz Pires do Nascimento (também carioca), que sai do Rio Grande do Sul para chefiar Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, em Brasília.

A cerimônia de troca de comando ocorre nesta quarta-feira (13), a partir das 10h30min, na sede do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, em Porto Alegre. A posse deve ser prestigiada pelo Comandante do Exército, general Tomás Paiva.

Hertz estava há dois anos e meio no cargo. Já Basto estava atuando como Secretário-Geral de Exército, na capital federal.

O general Basto é filho do general de Divisão Théo Espindola Basto e ingressou no Exército em 23 de fevereiro de 1985, na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende-RJ. Concluiu o curso e se tornou oficial, de Infantaria, em 1988. Além de possuir todos os cursos de Infantaria, é formado Piloto de Aeronaves na Força Aérea Brasileira (FAB), em 1992, e concluiu o Curso de Especialização de Estudos de Política e Estratégia de Governo, pela Associação dos Diplomados pela Escola Superior de Guerra (Adesg).

No exterior, realizou o curso de Direito Internacional Humanitário e dos Conflitos Armados, do Instituto Internacional de Direito Humanitário, em San Remo/Itália, em 2018, e o mestrado em Defesa Nacional, na Argentina, em 2014.

Durante a sua carreira militar, Basto foi instrutor do curso de Infantaria da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (1998 a 2001), da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (2006 a 2008) e do Comando Superior de Educação do Exército da Guatemala (2009 a 2010). Ainda como oficial superior, foi Comandante do 23° Batalhão de Caçadores, em Fortaleza/CE e chefe da Assessoria 2 do Gabinete do Comandante do Exército.

Como general, exerceu os cargos de Comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve, Diretor de Educação Técnica Militar, Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Diretor de Educação Superior Militar e Comandante da 2ª Divisão de Exército. Atualmente é o Secretário-geral do Exército.

Recebeu, entre outras condecorações, a Ordem do Mérito Militar (Grande Oficial), a Medalha Militar de Ouro, a Medalha do Pacificador, a Medalha de Corpo de Tropa, a Medalha do Serviço Amazônico (uma castanheira), o Distintivo de Comando Dourado, e a Medalha Marechal Trompowsky.

General Hertz Pires do Nascimento (em destaque) foi promovido para atuar no escalão superior do Exército André Ávila / Agencia RBS

O general Hertz, que é da Arma da Cavalaria e assume agora novo cargo em Brasília, teve como grandes desafios em sua passagem pelo CMS chefiar três grandes missões de resgate e reconstrução durante as enchentes de 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul. Nessas ações, coordenadas pelo Exército e com participação de forças policiais e servidores públicos civis, foram mais de 84 mil pessoas e 10,5 mil animais.