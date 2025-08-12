Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Forças Armadas
Análise

Comando Militar do Sul tem novo chefe a partir desta semana

General de Exército Luís Cláudio de Mattos Basto assume no lugar do general de Exército Hertz Pires do Nascimento, que foi promovido para a chefia do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS