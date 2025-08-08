Chaga do racismo é o pano de fundo de oitavo romance de escritor gaúcho

Em seu oitavo livro, Daniel Tonetto centra a trama no preconceito racial. E nas suas consequências morais e criminais. Avec Editora / Divulgação

Crime e castigo é o nome de uma obra fundamental da literatura ocidental, do russo Fédor Dostoiévski. Narra as aventuras e desventuras de um estudante que decide assassinar uma pessoa de péssimo caráter e acaba por traçar um painel das injustiças humanas. Crime e castigo também são matéria prima com a qual o advogado gaúcho Daniel Tonetto fundamenta sua literatura. A diferença é que esse escritor se embasa, muitas vezes, em casos e personagens reais, com nome trocado - gente que ele conheceu na sua lida cotidiana como advogado criminalista.

Pois Tonetto lança esta semana seu oitavo livro. A pré-estreia foi em Santa Maria (com impressionantes 1.337 exemplares vendidos), mas os autógrafos em Porto Alegre acontecem neste sábado (9). Como as demais obras de sua carreira, esta também é o que se chama "romance de tribunal". Envolve personagens fascinantes e antagônicos, relacionamentos pautados por ódio, deriva em assassinatos e culmina no julgamento. Pudera. O autor, nascido em São Sepé e radicado em Santa Maria, é um dos mais conhecidos criminalistas gaúchos. Já participou de mais de 250 júris, tanto como defensor como acusador de réus de homicídio. É também professor de Direito.

Se os primeiros romances de Tonetto tinham como base famílias e amizades rompidas, este tem um diferencial. O pano de fundo é um dos males que aflige a humanidade desde que ela passou a dominar o planeta: o racismo. Nessa nova obra, o escritor-advogado foge um pouco do hábito de multiplicar cenários por vários continentes e foca na sua área do coração, a região central do Rio Grande do Sul.

A trama se estende de 1962 a 2062, tendo como ponto de partido o nascimento de Stéfano Veras. Filho de um tratador de animais e de uma benzedeira, ele se revela um menino prodígio em uma fazenda marcada pela tensão racial e por personagens intensos - como a professora Suilnira, o Velho Becca e a menina Onira. A narrativa acompanha gerações de uma mesma família e engloba dramas pessoais, conflitos sociais, disputas por justiça e descobertas de afeto. Tudo sob o pano de fundo do preconceito racial e da busca por transformação.

Com intensa carga emocional e social, o livro é daqueles para ler de uma sentada. A escrita envolvente, com ritmo de thriller e fortes vínculos com o universo jurídico, é a principal característica de Tonetto. Ele costuma dizer que uma nova obra é sempre uma oportunidade de reencontro: com as histórias que o habitam, com os leitores que o acompanham e com a esperança de que a literatura ainda é capaz de mover sentimentos e transformar realidades.

Uma curiosidade: o autor costuma viajar para se inspirar e finalizar suas obras. Até por isso, parte dos seus personagens transita por Portugal (a trilogia Crime em Família), onde Tonetto faz doutorado. O hobby da viagem (já esteve em dezenas de países da América, Europa e Oriente Médio) também ajuda a dar ideias para os livros. Mas esse A Cor que Nos Separa é totalmente embasado na sua São Sepé natal. É a descrição da aldeia, para falar de uma chaga universal.





O quê: lançamento do livro "A Cor que nos Separa", de Daniel Tonetto, 232 páginas. R$ 40 (valor promocional), publicado pela Avec Editora





Onde: Livraria Santos, em Porto Alegre, na Galeria Casa Prado (Rua Dinarte Ribeiro, 148 - Loja 06 - Moinhos de Vento)





Quando: sábado, 9 de agosto, das 15 às 17h.



