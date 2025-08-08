Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Literatura
Análise

Chaga do racismo é o pano de fundo de oitavo romance de escritor gaúcho

"A cor que nos separa", do advogado e professor Daniel Tonetto, tem lançamento esta semana. Como nas demais obras do autor, a temática gira em torno de crimes, júris e punição

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS