Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Forças Armadas
Análise

Assume o novo chefe do Comando Militar do Sul

General Luís Cláudio de Mattos Basto entra no lugar do general Hertz Pires do Nascimento, promovido para a chefia do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS