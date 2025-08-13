Assume o novo chefe do Comando Militar do Sul

O Comando Militar do Sul (CMS), que reúne cerca de 50 mil integrantes do Exército em unidades no Sul do país, tem novo chefe. Foi empossado nesta quarta-feira como comandante o general de Exército Luís Cláudio de Mattos Basto, 58 anos. Ele substitui o general de Exército Hertz Pires do Nascimento, que sai do Rio Grande do Sul para chefiar o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, em Brasília.

A cerimônia de troca de comando ocorreu na sede do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, em Porto Alegre, e foi prestigiada pelo Comandante do Exército, general Tomás Paiva.

A solenidade contou com inauguração de retrato do comandante que sai e também desfile de tropas. Hertz estava há dois anos e meio no cargo. Já Basto estava atuando como Secretário-Geral de Exército, na capital federal. Ambos são cariocas.

O general Basto é filho do general de Divisão Théo Espindola Basto e ingressou no Exército em 23 de fevereiro de 1985, na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende-RJ. Concluiu o curso e se tornou oficial, de Infantaria, em 1988. Além de possuir todos os cursos de Infantaria, se formou como piloto de Aeronaves na Força Aérea Brasileira (FAB), em 1992, e concluiu o Curso de Especialização de Estudos de Política e Estratégia de Governo, pela Associação dos Diplomados pela Escola Superior de Guerra (Adesg).

No exterior, realizou o curso de Direito Internacional Humanitário e dos Conflitos Armados, do Instituto Internacional de Direito Humanitário, em San Remo/Itália, em 2018, e o mestrado em Defesa Nacional, na Argentina, em 2014.

Durante a sua carreira militar, Basto foi instrutor do curso de Infantaria da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (1998 a 2001), da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (2006 a 2008) e do Comando Superior de Educação do Exército da Guatemala (2009 a 2010). Ainda como oficial superior, foi comandante do 23° Batalhão de Caçadores, em Fortaleza/CE e chefe da Assessoria 2 do Gabinete do Comandante do Exército.

Como general, exerceu os cargos de comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve, Diretor de Educação Técnica Militar, comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, diretor de Educação Superior Militar e comandante da 2ª Divisão de Exército. Atualmente é o Secretário-geral do Exército.

Recebeu, entre outras condecorações, a Ordem do Mérito Militar (Grande Oficial), a Medalha Militar de Ouro, a Medalha do Pacificador, a Medalha de Corpo de Tropa, a Medalha do Serviço Amazônico (uma castanheira), o Distintivo de Comando Dourado, e a Medalha Marechal Trompowsky.

General Hertz Pires do Nascimento deixa o CMS para um cargo na cúpula do Exército, em Brasília Jonathan Heckler / Agencia RBS

O general Hertz, que é da Arma da Cavalaria e assume agora novo cargo em Brasília, teve como grandes desafios em sua passagem pelo CMS chefiar três grandes missões de resgate e reconstrução durante as enchentes de 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul. Nessas ações, coordenadas pelo Exército e com participação de forças policiais e servidores públicos civis, foram resgatadas mais de 84 mil pessoas e 10,5 mil animais. Denominadas Operação Taquari I e II, as duas iniciativas foram lembradas pelo Comandante do Exército, general Tomás Paiva.