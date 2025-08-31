Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Expectativa em Brasília


Com condenação ou não, as celas já estão prontas

Julgamento de Jair Bolsonaro começa na terça-feira (2). Como precaução, PF e Exército já prepararam futuros alojamentos para o ex-presidente e militares acusados de tentar um golpe de Estado

