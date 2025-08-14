Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Julgamento no STF
Análise

A linha traçada pela defesa para tentar livrar Bolsonaro da prisão

Advogados alegam, em 197 páginas, ausência de digitais do ex-presidente ou de ordens dele que possam ter contribuído com os principais indícios de tentativa de golpe de Estado

