Seminário apresenta o melhor do trabalho feminino nas perícias criminais

Importante: o seminário é aberto ao público em geral (a taxa para participar é de R$ 179, com direito a café e comidas). E casos interessantes não faltam na temática. As apresentações previstas, todas feitas por mulheres, são: Exames periciais do Laboratório de Toxicologia (pela perita Paulini Wegner), Necropapiloscopia (papiloscopista Lizandreia Brombatti), Fotografia Criminalística de local de crime (fotógrafa Cláudia Oliveira), O Papel do Técnico em Perícias na Perícia Criminal (técnicas Giovana Rolim e Micheli Pissollatto), As Manchas de Sangue no Local do Crime (perita Ana Carolina Albert), Reprodução Simulada dos Fatos (perita Bárbara Cavedon), Vestígios em Locais de Crimes de Feminicídios (perita Juliane Chassot) e Exames Médico-Legais (perita médica-legista Débora Aldabe).