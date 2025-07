Motivação política na sobretaxa anunciada por Trump ao Brasil pode piorar situação de Bolsonaro

Trump (à esquerda) apoia Bolsonaro (ao centro), acusado de tentar impedir posse de Lula (à direita na foto) JOHN THYS,Ton Molina,Ricardo Stuckert / AFP,STF,Presidência da República/Divulgação

O gesto de amizade de Donald Trump, ameaçando sobretaxar em 50% todas as exportações brasileiras aos EUA como represália pela "perseguição" aos acusados de tentativa de golpe de Estado no Brasil, pode custar caro a Jair Bolsonaro - o principal réu no julgamento por golpismo. Em tese, a Justiça é cega e balanceada. Mas ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), onde corre o processo, já repudiaram publicamente o anúncio de Trump e aqueles que a apoiam. Para bom entendedor, o recado está dado.

Um dos que aplaudiu entusiasticamente a ação de Trump é o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Bolsonaro, que está há meses nos EUA articulando apoio contra o julgamento do seu pai. Dias antes do anúncio da sobretaxa, ele alardeou nas redes sociais que esperava para breve alguma ação do governo norte-americano, como se soubesse de antemão o que viria.

Tudo isso não escapa ao olhar dos ministros do STF que julgarão o pai de Eduardo, Jair Bolsonaro. Não que o eventual apoio às sanções disfarçadas de sobretaxa altere diretamente o julgamento por golpe de Estado. Mas, como dizem pessoas do meio jurídico ouvidas por nós, ninguém é imune a esse tipo de notícia. O Supremo pode não condenar alguém por simpatizar com a pressão norte-americana sobre um assunto judicial brasileiro, mas é provável que isso pese na necessidade de decidir rápido o caso - até para mostrar que os rosnados de Donald Trump não serão levados em conta pelo Judiciário. Que a soberania nacional não é afetada por chantagens estrangeiras.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) entregou ontem no STF um calhamaço com 517 páginas com alegações finais para condenar oito acusados de liderar a tentativa de golpe de Estado em 2022. A defesa dos réus tem até agosto para apresentar seus argumentos decisivos. E aí será marcado o julgamento, que deve acontecer ainda no segundo semestre.

Jair Bolsonaro, o mais notório desses acusados, pode ser sentenciado a 43 anos de prisão, caso condenado pelos cinco crimes a ele atribuídos no processo. As chances de uma pena alta assim são pequenas, até porque ele é réu primário - o que já garante não receber pena máxima nos delitos. Além disso, cabe recurso contra eventual condenação. Mas é grande a probabilidade de que esteja preso até 2026, ano em que será escolhido o próximo presidente da República. O que explica a pressão enorme (e inclusive estrangeira) pela anistia aos acusados de tentar golpe de Estado no Brasil.