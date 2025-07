Empresas começam a contestar na Justiça o tarifaço anunciado por Donald Trump

Em reunião realizada esta semana, deputados bolsonaristas desfraldaram bandeira em apoio a Trump, que anunciou tarifaço a produtos brasileiros como represália contra julgamento de Bolsonaro MATEUS BONOMI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A CNN noticia um fato que pode animar exportadores brasileiros aterrorizados com o tarifaço de 50% sobre importação de produtos do Brasil, anunciado pelo presidente norte-americano Donald Trump para agosto. A Johanna Foods, importadora e vendedora de suco de laranja sediada em Nova Jersey (EUA) ingressou na semana passada com uma queixa no Tribunal de Comércio Internacional de Nova York. Ela solicita que a sobretaxa tarifária não seja permitida. A sanção foi anunciada pelo presidente norte-americano em apoio ao que considera injustiça com o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), réu num processo por tentativa de golpe de Estado.

A empresa alega que o tarifaço causaria um prejuízo de quase US$ 70 milhões em seus negócios e resultaria em preços muito mais altos para os consumidores. E que não existe qualquer base legal para a sobretaxação anunciada por Trump.

"Tal aumento de custos representaria um fardo financeiro imediato e incontrolável, que forçaria a Johanna Foods a aumentar os preços para seus clientes, o que, por sua vez, causaria um aumento de 20% a 25% nos preços para os consumidores", alega a empresa. O pedido é que seja concedida liminar para que nenhum valor seja sobretaxado, até o tribunal se pronunciar sobre o caso.

O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo, respondendo por 75% das exportações globais e fornece mais da metade do suco de laranja consumido na América, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA.

A Johanna Foods é pequena, com 685 funcionários, mas a iniciativa dela anima outros empresários, dos EUA e do Brasil. Escritórios de advocacia dos dois países estariam se mobilizando para se prevenir com relação ao prejuízo certo que o comércio bilateral vai vivenciar, caso o tarifaço se concretize.

Há precedentes de ações que questionam o poder de Trump para impor tarifas sem consultar o Congresso. Em maio, o mesmo Tribunal de Comércio Internacional de Washington suspendeu tarifas que o presidente determinou a Canadá, China e México, mas o governo norte-americano recorreu e os magistrados mantiveram o tarifaço até a decisão definitiva, que deve sair ainda em julho.