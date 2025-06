Vingança é a principal hipótese no assassinato de vereadora na região central do Estado

Elisane, única vereadora mulher no município de Formigueiro, foi morta com extrema violência Câmara Municipal de Formigueiro / Divulgação

Policiais civis da região central do Estado estão frente a um daqueles crimes que demandam esforço tremendo. Equipes se desdobram para rastrear os últimos passos de Elisane Rodrigues dos Santos, 49 anos, vereadora do PT no município de Formigueiro, assassinada com diversos golpes de faca na manhã de terça-feira (17). Oficialmente, a Polícia Civil não se pronuncia, mas a principal hipótese é de que ela tenha sido vítima de vingança. Isso devido à violência extrema da qual foi vítima e também pelo fato de, aparentemente, nenhum objeto ter sido roubado durante o crime.

A principal suspeita é de que uma ou mais pessoas que a conheciam teriam atraído Elisane para o local e cometido o crime. O assassinato foge completamente aos padrões de Formigueiro, pacato município de economia rural, com 6 mil habitantes e situado nas proximidades de Santa Maria.

Técnica de enfermagem, funcionária pública de um posto de saúde, ela era a única mulher entre os nove vereadores da cidade. Pessoas que conheciam Elisane a descrevem como uma mulher de bom trânsito político, inclusive entre os adversários, o que reduz a probabilidade de que o crime tenha algo a ver com sua militância partidária.

Conhecida pela luta em defesa das mulheres, Elisane pode ter sido vítima de feminicídio. O cenário que marca o assassinato, repleto de ferimentos de cortes profundos (inclusive no pescoço), remete a estudos clássicos de criminologia que apontam para crimes de ódio envolvendo relacionamentos íntimos. Isso é apenas uma hipótese, que precisa ser exaustivamente checada. Na busca por pistas, são verificadas as relações pessoais atuais da vereadora e também as do passado.

A vereadora era casada e tinha filhos. Policiais conferem se pessoas íntimas dela poderiam ter motivos emocionais para cometer um homicídio sangrento. Outra linha de análise é assassinato como vingança por algum tipo de negócio ou possível endividamento dela ou de seus familiares. É checado também se pessoas ligadas a Elisane têm algum envolvimento criminoso passível de gerar represália.

O delegado responsável por elucidar o caso, Antônio Firmino de Freitas Neto, age com cautela. Ele já falou que possivelmente a vereadora foi morta dentro do carro e arrastada para fora do veículo, porque foi encontrado sangue no pára-brisas e num banco. A cena pode indicar que a vítima conhecia o assassino, mas os policiais evitam especulações. A Polícia Civil pediu ao Judiciário medidas cautelares contra suspeitos, mas não revela detalhes.