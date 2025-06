Ucrânia é largada à própria sorte, enquanto Trump colhe aplausos por cessar  conflito no Oriente Médio

Resultado de mais um bombardeio russo em alvos civis na Ucrânia HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

Enquanto o mundo segurava a respiração pelo potencial nuclear do conflito de 12 dias entre Israel e Irã, os russos aproveitaram para realizar mais bombardeios nas principais cidades da Ucrânia. E minar, além de estradas, o moral do governo daquele país. Foram 30 mortos e mais de 200 feridos num só ataque em Kiev. E outros 17 massacrados por bombas em Dnieper. Quem percebeu?

Poucas pessoas. É certo que o presidente norte-americano Donald Trump nem notou. Estava mais preocupado em ordenar um bombardeio das usinas nucleares do Irã para forçar uma paz armada com Israel. Conseguiu e colheu os louros pela iniciativa. "Paramos a guerra dos 12 dias", celebrou, nas redes sociais.

Acontece que Trump se elegeu e assumiu em janeiro com idêntica promessa para o conflito Rússia x Ucrânia. Até agora, nem sinal de paz nessa região do Leste Europeu. Pelo contrário. Os russos cada dia mais consolidam sua posição nas duas províncias situadas em suas fronteiras, Lugansk e Donetsk, além de fustigarem outras próximas, ao norte e ao sul. São as mais ricas em minério e também as com maior número de habitantes que falam russo e simpatizam com a Rússia. Não por acaso, sempre que pode, o presidente russo Vladimir Putin diz que considera essa região parte do seu país, como já foi na época da extinta União Soviética.

Enquanto isso, Trump abandonou a Ucrânia à própria sorte. Na reunião do G7 no Canadá, semana passada, nem recebeu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, com quem teve diálogos mais ásperos do que amigáveis, desde que assumiu a presidência.

Trump, em contrapartida, tem conversado muito com Putin e lamentou que a participação dele tenha sido vetada no encontro do G7. O presidente dos EUA já deixou claro que concorda com a exigência russa de que a Ucrânia ceda as províncias fronteiriças ou não haverá fim da guerra.

O que nem eu e nem o leitor sabemos é o que realmente Trump e Putin conversam ao telefone. É sintomático que na semana passada o chanceler do Irã tenha ido a Moscou. Foi recebido pelo presidente russo, que lamentou os ataques norte-americanos contra território iraniano, mas não acenou com qualquer providência militar para impedi-los. Putin não ofereceu aviões, mísseis ou tropas aos iranianos.