Reportagens da RBS mostram há dois anos o conflito entre criminosos estrangeiros e gaúchos

Cartões com ofertas de dinheiro a juros extorsivos, recebidos pela reportagem do GDI Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A operação desencadeada pela 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos e policiais civis de Esteio na manhã desta quinta-feira (5) é um golpe certeiro contra um esquema denunciado nos últimos dois anos pelo Grupo de Investigação da RBS (GDI). Em 2023 uma série de reportagens mostrou como colombianos montaram uma rede de agiotagem e jogatina clandestina na Grande Porto Alegre. Praticavam empréstimo de dinheiro a juros que chegam aos 20%, totalmente abusivos, segundo a legislação brasileira.

Os repórteres do GDI, sem se identificar, gravaram vários colombianos oferecendo dinheiro a juros extorsivos, sobretudo em Canoas. O empréstimo é feito e cobrado por uma rede de motoqueiros. Compatriotas deles também bancam uma loteria clandestina que possui diversos nomes e que consiste no sorteio de números pinçados de um globo, como num bingo. Os prêmios são de até R$ 10 mil, diários. Não há qualquer licença dos governos estadual e federal para a prática dessa jogatina, que não está regulamentada e nem credenciada. Sequer há garantia de que as premiações em dinheiro são entregues ou qualquer tipo de auditagem.

Em 2024 o GDI mostrou que os agiotas colombianos sofrem extorsão da maior facção criminosa gaúcha, nascida no Vale do Sinos. Eles têm de pagar para agir no território delimitado pela facção ou sofrem consequências. Pelo menos três assassinatos ocorridos em Esteio, Imbé e Capão da Canoa teriam como motivação a recusa dos estrangeiros em colaborar com a quadrilha dominante no submundo gaúcho.