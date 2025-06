Rede de espionagem e de intrigas

Conforme o inquérito, a Abin teria utilizado 60 mil vezes o software "espião "FirstMile" durante o governo Bolsonaro, sobretudo para monitorar adversários políticos de Bolsonaro, mas também autoridades judiciais e parlamentares diversos. O sistema permite rastrear celulares em tempo real. Para encontrar o alvo, basta digitar o número do contato telefônico dele no programa e acompanhar em um mapa a última posição - o objetivo é saber onde está o monitorado, quem ele visita, com quem conversa.