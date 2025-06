Nova rotina de um dos principais departamentos da Polícia Civil inclui delegacia de desarmamento

A Desarme é uma das cinco delegacias que integra um novo braço do Deic, a Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), comandada pelo delegado Max Otto Ritter. Especializado em mirar as finanças das facções, o próprio Max vai liderar a Delegacia de Repressão à Lavagem do Crime Organizado (DRLDOC). Essas duas novas delegacias se somam a duas bastante conhecidas nessa divisão do Deic, a Capturas (Decap), chefiada pelo delegado Gabriel Casanova, e a Delegacia de Investigação de Crimes Carcerários (Dicar), que reprime delitos praticados ou ordenados desde o âmbito dos presídios.