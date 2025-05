Veterano se emociona em homenagem das Forças Armadas

Nesta quinta-feira (22) militares gaúchos realizaram solenidade comemorativa do Dia da Vitória, que marca o aniversário de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa - com participação decisiva da Força Expedicionária Brasileira (FEB). A cerimônia aconteceu em frente ao Monumento do Expedicionário, localizado no Parque da Redenção, em Porto Alegre. E contou com a presença do mais antigo veterano da II Grande Guerra no Rio Grande do Sul, o capitão Elmo Diniz, 104 anos.