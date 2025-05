Policiais são ouvidos sobre fuga de líder de facção que pode ter ocorrido após vazamento de informação

Agentes cercaram condomínio, mas líder de quadrilha fugiu pouco antes da abordagem Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Avançou na Corregedoria da Polícia Civil a investigação sobre a suspeita de que um vazamento de informação tenha propiciado a fuga de um líder de facção que comanda uma quadrilha no bairro Mathias Velho, em Canoas. Ele era alvo de uma operação que cumpriu 78 ordens judiciais contra dois grupos criminosos rivais que controlam condomínios naquele município. Agentes que participaram da ação já estão prestando depoimento a respeito.

O homem apontado como líder do grupo que controla um condomínio no bairro Mathias Velho está condenado por latrocínio e tem também indiciamentos por três homicídios, roubos, tráfico de drogas, entre outros crimes. Ele também é suspeito de manter pessoas em cárcere privado. Policiais civis foram atrás dele em Gravataí há uma semana, mas o criminoso tinha fugido horas antes. Estava escondido num casarão que os agentes definem como um verdadeiro bunker, com muros altos, paredes duplas, portas e portões com aço, gradil de alta resistência, câmeras de longo alcance e diversos cães de guarda (pitbulls). Até por isso, a investigação é chamada de Operação Bunker.

O criminoso rompeu a tornozeleira eletrônica às 2h45min da madrugada, pouco antes dos policiais baterem na residência dele. Ele segue sendo procurado. O Ministério Público foi contatado e endossou o pedido investigação do episódio. Afinal, um rastreamento de quatro meses foi prejudicado porque o alvo conseguiu fugir, misteriosamente, pouco antes de ser preso.

A suspeita que chegou à Corregedoria é que o foragido se comunicava com policiais civis que atuam na Região Metropolitana e já teriam participado, no passado, de investigações que envolvem ele. Os agentes da Polícia Civil estranharam que, ao cercarem o condomínio da Mathias Velho, alguém abriu por controle remoto, à distância, os portões. A dedução é que o próprio chefe do tráfico abriu por controle remoto o local, para evitar que os policiais fizessem arrombamentos em série. Só que ele já tinha fugido.

Na operação duas facções foram alvo, uma na Mathias Velho e outra no bairro Guajuviras. Sete pessoas de uma das quadrilhas foram presas, duas do outro bando escaparam, mas um foi capturado horas depois. Esse detido, um gerente do tráfico, também rompeu tornozeleira e fugiu minutos antes dos policiais chegarem, mas foi localizado à tarde em casa de familiares. O outro, apontado como líder da facção, se livrou do dispositivo eletrônico e sumiu de cena. É ele o pivô da investigação da Corregedoria.