Polícia vai investigar se vazamento de informação propiciou fuga de líder de facção

O homem apontado como líder do grupo que controla um condomínio no bairro Mathias Velho está condenado por latrocínio e tem também indiciamentos por três homicídios, roubos, tráfico de drogas, entre outros crimes. Ele também é suspeito de manter pessoas em cárcere privado. Policiais civis foram atrás dele em Gravataí ao amanhecer de terça-feira (20), mas o criminoso tinha fugido. Estava escondido num casarão que os agentes definem como um verdadeiro bunker, com muros altos, paredes duplas, portas e portões com aço, gradil de alta resistência, câmeras de longo alcance e diversos cães de guarda (pitbulls). A aparência do imóvel deu nome à ação: Operação Bunker.