Feminicídios e o caso do bolo envenenado estão entre temas debatidos em jornada de peritos criminais

Perito examina produtos usados no preparo de bolo envenenado com arsênio, que contaminou família em Torres. Divulgação / Instituto Geral de Perícias

Porto Alegre sedia nesta semana a II Jornada Integrada de Criminalística e Medicina Legal. O evento acontece nos dias 11 e 12, no auditório do Conselho Regional de Medicina (Cremers), com organização da Associação de Peritos Criminais do Rio Grande do Sul (Acrigs) e da Associação Gaúcha dos Peritos Médicos Legistas (Agapel).

O tema principal é "Transversalidade da atuação da perícia criminal no sistema de justiça criminal _ da investigação ao transitado em julgado". Em termos comuns, é sobre grandes casos criminais do Rio Grande do Sul e o papel dos peritos no seu esclarecimento. O encontro também marca a comemoração do Dia do Perito Médico Legista, que ocorreu em 7 de abril.

Além dos peritos criminais e dos peritos médicos legistas, o evento se destina a advogados, policiais, delegados e todos os setores da polícia, assim como juízes, servidores do judiciário, promotores, defensores públicos, servidores do Ministério Público e da Defensoria Pública, além de estudantes, operadores do Direito e interessados no tema, desde que maiores de 18 anos.

Está prevista mesa redonda sobre o papel dos peritos nas investigações. E palestras sobre temas de impacto, como o combate ao crime de feminicídio e a importância da prova pericial no combate aos casos de pedofilia, nos acidentes de trabalho e em análises forenses (incluindo o caso da família envenenada com arsênio em Torres). A inscrição para o evento pode ser feita pelo e-mail assessoria.acrigs@gmail.com.

Confira abaixo a programação completa:

Sexta-feira (11)

10h: Abertura oficial

10h40min: Mesa redonda

"Transversalidade da atuação da perícia criminal no sistema de justiça criminal da investigação ao transitado em julgado", com Paulo da Cruz Barragan (perito médico-legista e diretor-geral do IGP/RS); Dr. Thiago Duarte (perito médico-legista do IGP/RS e deputado estadual), João Batista Marques Tovo (desembargador do Tribunal de Justiça do RS), Heraldo Chaves Guerreiro (delegado e subchefe da Polícia Civil do RS), Fernanda Corrêa Osório (advogada criminalista, Mestre em Ciências Criminais e Presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalista - Seção Rio Grande do Sul e professora da Escola de Direito da Unisinos.

12h: Intervalo de almoço

14h: Retorno com Mesa Redonda

"Feminicídio: a importância da prova pericial na definição da tipologia penal", com Luciana Farias Pereira (perita criminal da Seção de Levantamento de Locais de Morte do IGP/RS); Angelita Ferreira Machado Rios (perita médica-legista, doutora em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela UFRGS, professora de Medicina Legal) e Fernanda Hablich (delegada da 2ª Delegacia da Polícia Civil da Mulher de Porto Alegre).

14h40min: Palestra "Diferenciais da custódia nas evidências digitais", com Perito Criminal Márcio Gil Faccin (IGP/RS)

15h10min: Palestra "O caso do Bruxo", com Perito Criminal Anderson Morales (IGP/RS)

15h40min: Coffee break

16h10min: Retorno com palestra on-line "Vieses Cognitivos na tomada de decisão pericial", com Perita Criminal Aline Teixeira (SC)

17h40min: Palestra "A cadeia de custódia em julgamentos recentes", com doutora Maria Eduarda Azambuja Amaral

19h: Happy hour por adesão

Sábado (12)

8h30min: Mesa redonda sobre "Atuação conjunta e transversal da perícia criminal em casos de pedofilia", com Gustavo Kortmann (perito criminal e diretor do Departamento de Perícias Laboratoriais), Marcelo Nadler (perito criminal de Informática Forense do IGP/RS), Andrea Osowski (perita médica-legista do Centro de Referência em Atendimento Infanto-juvenil do IGP/RS) e Alice Fernandes (delegada da Polícia Civil e diretora da DIPAC/DPGV, respondendo pela 3ª DPCA/DECA/DPGV).

10h10min: Palestra "Perícia Criminal em Acidentes de Trabalho", com Perito Criminal Cainã Britto do Amaral (IGP/RS)

10h30min: Coffee break

10h45min: Palestra on-line "A importância entre o diálogo da perícia criminal e a medicina legal no esclarecimento dos homicídios", com Perito Criminal Dr. Bruno Antunes e Perito médico legista Dr. Carlos Durão, ambos de Portugal

11h20min: Palestra "Análise Forense de Arsênio: uso da fluorescência de raios-X em estudo preliminar de casode envenenamento suspeito", com Peritos Criminais do IGP/RS, Daniel Cristiano Paim, Dienifer Cunha dos Santos e Renata Cardoso Vieira