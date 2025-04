Exército promove seminário sobre ações durante enchentes

Ações de resgate uniram Forças Armadas e polícias. Renan Mattos / Agencia RBS

A maior catástrofe natural já ocorrida no Rio Grande do Sul será o tema central do Seminário da Operação Taquari, promovido pelo Comando Militar do Sul (CMS), que coordena as tropas do Exército no sul do Brasil. A programação reunirá, em Porto Alegre, especialistas para debater os aprendizados na ação de apoio aos gaúchos feita pelas Forças Armadas durante a enchente de 2024 e medidas para enfrentamento de possíveis catástrofes.

No dia de abertura o Comandante Militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, falará sobre como, nas cheias de maio passado, as Forças Armadas ajudaram a resgatar 71 mil pessoas e 10,5 mil animais no Rio Grande do Sul. Os militares realizaram mais de 3,2 mil horas de voo (em ações de resgate, transporte de donativos e evacuações médicas aéreas), o equivalente a 72 voltas na Terra. E montaram 10 hospitais de campanhas, nos quais foram realizados 37 mil atendimentos médicos.

O evento contará com especialistas de instituições como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), que abordarão como prevenir desastres climáticos. Serão abordados também os desafios logísticos de lidar com catástrofes, o gerenciamento operacional das ações de resgate e, na conclusão, como foi a experiência de lidar com tragédias em outros locais, no Rio Grande do Sul e fora dele.

O evento acontece de terça-feira (8) a quinta-feira (10), no auditório do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, Porto Alegre). A entrada é franca, mediante inscrição pelo site da 6ª Divisão de Exército, coordenadora do evento: www.6de.eb.mil.br