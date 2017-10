Atiradores de facção criminal chegaram em carros e dispararam contra uma multidão, de forma indiscriminada, em Gravataí Polícia Civil / Divulgação

O ataque bestial e aleatório de um grupo de bandidos contra frequentadores de uma festa em Gravataí merece resposta imediata do poder público. Estranho é que as autoridades ainda não vieram a público comentar o episódio. Desde a manhã de domingo Zero Hora tenta ouvir o secretário da Segurança Pública ou seus subordinados diretos a respeito, mas nenhum deles se pronunciou. É difícil mesmo tentar falar de um episódio que ajuda a expandir a sensação de insegurança na população.

E não é só sensação. Há muito que os parâmetros de crueldade entre os criminosos gaúchos se acentuaram, mesmo numa atividade onde ser cruel faz parte do cotidiano. São anos de cabeças de adversários arrancadas, algo só visto na história do Rio Grande do Sul no século XIX, durante as guerras civis de chimangos e maragatos. Camadas e mais camadas de civilidade adquirida até o segundo milênio descambaram para um festival de decapitações entre as quatro principais facções do crime no RS.

Já se sabe que a emboscada em Gravataí foi cometida por adversários da maior facção do RS. O problema é que os frequentadores da festa, em sua maioria, não eram bandidos - apenas estavam numa área onde essa facção se faz presente. No passado, criminosos executavam criminosos, mas poupavam seus familiares. Esse código de conduta do submundo há muito foi rompido em território gaúcho. Os matadores chegam num local controlado pelos inimigos e descarregam tiros a esmo, sem poupar inocentes que apenas estão por ali. Nem no violento Rio de Janeiro isso costuma acontecer. O padrão de "terra arrasada" se assemelha mais à periferia de São Paulo, no passado. Três situações contribuíram para diminuir as chacinas em território paulista: aumento do contingente policial, a concentração de poder em uma só facção criminosa (que estabelece pena de morte para quem mata, o que diminuiu assassinatos) e também a Lei Seca nas madrugadas (o álcool é um dos impulsionadores de homicídios).

Aqui há um gradual investimento em mais policiais, ainda pequeno diante das necessidades. Afora isso, servidores não recebem em dia, o que gera um desestímulo gigantesco. Para completar o ciclo, muitos matadores conseguem habeas corpus graças a bons advogados pagos pelas facções e voltam às ruas, matando novamente. O sentimento de abandono nas comunidades cresce na medida em que as autoridades relutam em falar dos episódios com a rapidez e indinação que um momento tão nefasto exige.