Isso é ruim? Depende. A realidade é que onde a Brigada Militar gerenciou presídios, as fugas e rebeliões diminuíram. Isso se repete desde 1995, quando o então governador Antônio Britto designou PMs para administrarem as maiores e mais conturbadas casas prisionais do Estado. O Rio Grande do Sul vivia média de um tumulto por semana, no sistema prisional. As confusões pararam e, inclusive, as suspeitas de corrupção diminuíram. E a população vê com bons olhos esse tipo de resultado.