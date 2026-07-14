Voltou o otimismo no Grêmio

Tricolor venceu por 3 a 1 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Voltou o otimismo. A vitória de 3 a 1 sobre o Cruzeiro, longe da Arena, deixou a comissão técnica, o time e boa parte da torcida mais animados para a volta ao Brasileirão, na sexta-feira (17), contra o sempre perigoso Mirassol, mais uma vez fora de casa.

Neste resultado positivo, o Tricolor teve a volta de Villasanti, a estreia de Matheus Nascimento, anunciou o meia Jovane Cabral, e deu um pouco de tranquilidade para o técnico Luís Castro, que segue na mira de boa parte do povo azul.