Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Show de futebol
Opinião

Semifinais da Copa do Mundo estão imperdíveis

De um lado, as favoritas. Do outro, um duelo aberto

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Adroaldo Guerra Filho

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