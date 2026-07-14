Semifinais da Copa do Mundo estão imperdíveis

Não dá para perder. Nesta terça-feira (14), a favorita França, e a segunda mais cotada, Espanha, decidem quem vai estar na grande final da Copa do Mundo.
Apesar da melhora dos espanhóis, os franceses, pelo futebol bonito e eficiente que se viu até agora, entram em campo com as maiores chances de vitória.
Já do outro lado, ninguém é de ninguém. Essa decisão entre Argentina e Inglaterra é daqueles jogos bem equilibrados, em que tudo pode acontecer.
De um lado, os ingleses, que precisam jogar mais de acordo com o seu técnico. Do outro, os argentinos, regidos por Messi, mas aparentemente com a língua de fora.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar