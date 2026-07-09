Segue a teimosia no Grêmio

Luís Castro treinando o Tricolor. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O Grêmio recomeçou a temporada do mesmo jeito que vinha fazendo antes da parada da Copa, quando jogou muito pouco, nunca teve uma escalação definida e deixou o técnico Luís Castro correndo o risco de perder o emprego.

Depois de tantas dificuldades, chegou a hora do comandante abrir mão do seu esquema preferido, aumentando o contingente no meio-campo e deixando de fora um dos seus atacantes de lado.