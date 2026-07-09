Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Esquema
Opinião

Segue a teimosia no Grêmio

Depois de tantas dificuldades, chegou a hora do comandante abrir mão do seu esquema preferido

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS