Segue a teimosia no Grêmio

O Grêmio recomeçou a temporada do mesmo jeito que vinha fazendo antes da parada da Copa, quando jogou muito pouco, nunca teve uma escalação definida e deixou o técnico Luís Castro correndo o risco de perder o emprego.
Depois de tantas dificuldades, chegou a hora do comandante abrir mão do seu esquema preferido, aumentando o contingente no meio-campo e deixando de fora um dos seus atacantes de lado.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar