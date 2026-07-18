Quem é o maior culpado pelo futebol capenga do Grêmio

Nenhuma surpresa. Com um futebol capenga, o Grêmio perdeu para o Mirassol, por 2 a 1, acumulou mais uma derrota na sua fraca campanha neste Brasileirão e encostou com força na porta da zona de rebaixamento.
Mais uma derrota com a assinatura do técnico Luís Castro, que segue na teimosia de jogar com dois ponteiros, deixar o meio-campo fragilizado e que dificilmente vai resistir muito tempo fora da turma dos quatro piores.
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