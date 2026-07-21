Quais os planos de Paulo Pezzolano para Rochet?

Ainda é segredo.
Por enquanto, ninguém sabe quais são os planos do técnico Paulo Pezzolano para o goleiro Rochet, que passou alguns bons dias longe dos treinos, visando o jogo desta quarta-feira (22), no Beira-Rio, contra o Cruzeiro, quando precisa somar pontos.
Por se tratar de uma partida muito importante, complicada, não é proibido cogitar que o comandante colorado resolva apostar suas fichas no uruguaio, deixando Anthony no banco de reservas para um caso de urgência.
Perguntinha
Quando o Inter vai contratar o centroavante?
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