Pouco importa a Sul-Americana para o Grêmio

Não dá para arriscar.
Este jogo do Grêmio na quinta-feira (23), na altitude, contra o Bolívar, é daqueles que pedem um time completamente reserva, até sem a presença do treinador Luís Castro, para não comprometer o confronto de domingo (26), contra o Fluminense, na Arena.
Pouco importa a Sul-Americana nesta hora tão complicada, que exige resultados positivos no Brasileirão, tudo para sair da péssima posição na tabela e escapar de mais um rebaixamento.
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