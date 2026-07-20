Pouco importa a Sul-Americana para o Grêmio

Luís Castro não teve liberação médica para a viagem a La Paz. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Não dá para arriscar.

Este jogo do Grêmio na quinta-feira (23), na altitude, contra o Bolívar, é daqueles que pedem um time completamente reserva, até sem a presença do treinador Luís Castro, para não comprometer o confronto de domingo (26), contra o Fluminense, na Arena.

Pouco importa a Sul-Americana nesta hora tão complicada, que exige resultados positivos no Brasileirão, tudo para sair da péssima posição na tabela e escapar de mais um rebaixamento.