Poderia ter sido pior para o Grêmio

Tricolor perdeu em La Paz na ida. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Como se imaginava, o Grêmio teve imensas dificuldades na altitude, perdeu para o Bolívar, por 3 a 2, e chega vivo para a decisão da semana que vem, na Arena, contra um adversário que não mete medo e vai beijar a lona.

Foi uma derrota normal, com outra grande atuação do goleiro Weverton, acima de tudo no segundo tempo, quando evitou um placar mais negativo e que deixa o Grêmio com a faca e o queijo na mão para seguir na briga da Sul-Americana.