Os motivos da derrota do Brasil para a Noruega

Seleção não teve heróis, mas muitos vilões. ANGELA WEISS / AFP

Dominada na maior parte do tempo, a Seleção Brasileira errou pênalti, perdeu duas chances claras, mas viu a Noruega jogar um futebol superior, marcar dois gols e mandar o time do técnico Carlo Ancelotti para casa, sem direito a reclamações.

Uma eliminação de quem vinha ganhando jogos com dificuldades, que entregou o meio-campo aos noruegueses, que viveu na dependência de Vini Jr. e não teve qualidade na hora em que precisava mostrar serviço.

Perderam todos

A Seleção volta da Copa sem nenhum herói, muitos vilões, incluindo o excelente Carlo Ancelotti, que pensou mal, escalou mal, mudou mal no confronto contra os inspirados noruegueses.

Futebol se ganha e se perde no meio-campo, setor onde o time brasileiro esteve sempre em desvantagem, viu a Noruega mandar jogo, correr poucos riscos e fazer por merecer uma classificação que no campo se tornou fácil.