Foi uma daquelas vitórias que aumentam a autoestima de um time. Thomas COEX / AFP

Acredite quem quiser. Regida pelo talento de Messi, a Argentina conseguiu uma virada incrível sobre o Egito, que chegou a estar vencendo por 2 a 0, faltando 11 minutos para o fim do jogo.

Esta é daquelas vitórias que aumentam a autoestima e colocam os gringos na condição de favoritos para chegarem à semifinal da Copa.

Já temos o protagonista

Se não acontecer nenhum grande contratempo, o menino Estevão, do Chelsea, é o maior candidato a virar líder técnico no time do técnico Carlo Ancelotti.

Dono de uma bola redonda, o atacante fez muita falta na Copa, num time que só tinha jogadas pelo lado esquerdo e quase nenhuma criatividade.

Ficou até pior

O Grêmio voltou das férias com o mesmo futebol que não machuca ninguém, deixa seu torcedor muito preocupado com a chance de rebaixamento e vai precisar melhorar muito para evitar uma desgraça.

O fracasso no amistoso contra a Chapecoense aumentou o descontentamento com o trabalho de Luís Castro, que segue sem achar um time titular, um meio-campo mais qualificado e precisa reavaliar seu esquema com dois ponteiros.

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Falta a reposição

Fez bem o Inter se desfazer do atacante Borré, que contribuiu muito pouco com o time neste ano de 2026, até virou reserva em alguns jogos e rendeu uma grana razoável aos cofres vazios do Beira-Rio para pagamentos de salários e pequenas contas.

Além de poupar um salário bem pesado, o Colorado abre espaço para a contratação de um goleador, que certamente vai ganhar muito menos, mas tem chance de dar uma boa resposta para quem precisa de vitórias no Brasileirão.

Perguntinha

Onde vai parar a Argentina?