O segundo semestre pode vir a se tornar positivo para o Grêmio

A coisa está indo. Sem fazer barulho, o Grêmio segue mergulhado no mercado, atrás de jogadores que possam reforçar o elenco do técnico Luís Castro e façam o time se afastar da zona mais detestável da tabela do Brasileirão.
Talvez não aconteça ainda no jogo de sexta-feira (17), contra o Mirassol, fora de casa, mas tudo indica que muito brevemente o torcedor gremista vai ver em campo uma equipe muito diferente do que viu no primeiro semestre.
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