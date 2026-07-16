O que eu penso sobre a contratação de Matheus Cunha

Goleiro do Cruzeiro vem por empréstimo. Gustavo Martins / Cruzeiro,Divulgação

Bateu o desespero. Cansado de esperar pela regularidade de Rochet, o Inter se atirou no mercado e bateu o martelo com Matheus Cunha, o terceiro reserva do Cruzeiro, que deixou muito a desejar quando esteve em campo com a camisa da Raposa.

Claro que futebol não é matemática, mas a impressão que fica é de que o Beira-Rio ganhou mais um jogador que vai passar bom tempo no banco e não representa ser uma sombra para o uruguaio que vive machucado.