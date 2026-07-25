O mais importante para o Inter no jogo contra o Athletico-PR

Inter joga na Arena na Baixada neste sábado. Jefferson Botega / Agencia RBS

Vai ser complicado.

Neste sábado (25), na Arena da Baixada, em Curitiba, o Inter, cheio de dificuldades, enfrenta o animado Athletico-PR, num jogo em que o mais importante é evitar a derrota, para tentar subir na acirrada briga pelo rebaixamento.

Sem o técnico Paulo Pezzolano, o Colorado deve ter novidades na escalação, na forma de jogar, tudo para tentar um resultado que acabe com o jejum e devolva a confiança para um time ruim, mas comprometido.