O mais importante para o Inter no jogo contra o Athletico-PR

Vai ser complicado.
Neste sábado (25), na Arena da Baixada, em Curitiba, o Inter, cheio de dificuldades, enfrenta o animado Athletico-PR, num jogo em que o mais importante é evitar a derrota, para tentar subir na acirrada briga pelo rebaixamento.
Sem o técnico Paulo Pezzolano, o Colorado deve ter novidades na escalação, na forma de jogar, tudo para tentar um resultado que acabe com o jejum e devolva a confiança para um time ruim, mas comprometido.
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