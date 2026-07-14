O jogador que já deu o que tinha que dar no Inter

É hora do adeus. Já faz algum tempo que Thiago Maia despencou para a reserva, que deixou de ser tão importante como acontecia no início do ano, e já mostrou vontade em trocar o Inter por outro clube.
Aparentemente, o prazo de validade do jogador se esgotou no Beira-Rio e o melhor é deixá-lo cumprir o restante do contrato, sem o interesse de renovação, até porque o seu salário está longe de ser baixo.
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