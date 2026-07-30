O Inter que jogou contra o Flamengo pode fugir do rebaixamento

Quase deu certo. Com uma estratégia perfeita, o Inter fez um belo enfrentamento contra o forte Flamengo. Liderou o placar por bom tempo e só cedeu o empate num erro de Alan Patrick no meio-campo.
Foi um belo resultado, com a assinatura do técnico Paulo Pezzolano, que valeu um ponto muito importante. E mais: que mostrou um time interessado, vibrante e com todas as chances de se afastar da pior zona da tabela.
📩 Receba as principais notícias do Inter direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Colorado.