O Grêmio terá mais uma grande perda para o segundo semestre

Clube aceitou proposta por Gabriel Mec. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Vai fazer falta. Com a necessidade de reforçar o caixa, o Grêmio deve negociar, nos próximos dias, o menino Gabriel Mec. O garoto nunca se firmou como titular, mas é o único do elenco que consegue dar alguma resposta como armador no time de Luís Castro.

Pelo bom dinheiro que vai faturar, o Tricolor tem a obrigação de encontrar alguém para solucionar um problema que se arrasta faz bom tempo e prejudica bastante o desempenho. Ainda mais nesta hora em que somar pontos é indispensável.