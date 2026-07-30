O Grêmio tem tudo para vencer o Bolíviar e avançar na Sul-Americana

Luís Castro comanda o Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Só a vitória interessa.

Logo mais, na Arena, o Grêmio decide a sua vida na Sul-Americana, quando enfrenta o frágil Bolívar, com todas as chances de vencer, fazer placar e seguir vivo na competição internacional.

Seja com a força máxima, ou mesmo com uma escalação sem alguns titulares, o Tricolor tem amplas possibilidades de jogar mais do que tem feito e conseguir dar esperanças de melhores dias ao seu torcedor.

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