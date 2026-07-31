Aconteceu a tragédia.
Em casa, com as honras de grande favorito, o Grêmio conseguiu o que parecia impossível: perdeu para o frágil Bolívar, por 1 a 0, deu adeus a Sul-Americana e deixou o técnico Luís Castro agarrado pincel.
Todos sabemos que a multa é alta, mas está mais do que na hora da direção do Tricolor dar ouvidos ao seu torcedor, que vaiou o comandante o tempo todo e clama por uma troca de comando do vestiário.
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