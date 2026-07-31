Todos sabemos que a multa é alta, mas está mais do que na hora da direção do Tricolor dar ouvidos ao seu torcedor.

Em casa, com as honras de grande favorito, o Grêmio conseguiu o que parecia impossível: perdeu para o frágil Bolívar, por 1 a 0 , deu adeus a Sul-Americana e deixou o técnico Luís Castro agarrado pincel.

Todos sabemos que a multa é alta, mas está mais do que na hora da direção do Tricolor dar ouvidos ao seu torcedor, que vaiou o comandante o tempo todo e clama por uma troca de comando do vestiário.