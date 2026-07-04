Não é jogo jogado, mas Brasil vive momento melhor que a Noruega

Time de Carlo Ancelotti não deve decepcionar no jogo contra a Noruega. MAURO PIMENTEL / AFP

É jogo para ganhar. Neste domingo (5), em Nova Jersey, a Seleção enfrenta a badalada Noruega, num jogo em que tem o favoritismo, todas as chances de superar mais um degrau e seguir sonhando com o que parecia impossível: o caneco do hexa na Copa do Mundo.

Claro que não é jogo jogado, mas, em condições normais de temperatura e pressão, pelo que se viu até agora, o time do técnico Carlo Ancelotti vive um momento melhor, tem os jogadores mais qualificados e não deve decepcionar.

Todo o cuidado é pouco

Apesar da superioridade técnica, a Seleção precisa tomar todas as providências para evitar que o grandalhão e letal Haaland e o talentoso Odegaard tenham espaço para executar as jogadas da Noruega e levar perigo ao goleiro Alisson.

Estes é daqueles jogos em que a atuação dos volantes é muito importante, acima de tudo na proteção aos zagueiros, tudo para evitar uma desagradável surpresa e facilitar a vida dos brasileiros na busca da única coisa que interessa: a classificação.

A piada do Guerra...

O Raimundo, sempre muito curioso, procurou seu médico de confiança para dirimir uma curiosidade que vinha lhe atormentando.

— Como vai Raimundo? Algum problema com o amigo?

— Não, doutor! Tudo bem! Estou com uma dúvida e resolvi tirar a dúvida com o amigo!

— Vamos ver se consigo lhe ajudar! - avisou o médico.

— Qual é a semelhança entre o chifre e a anemia?